Ilary Blasi, Tapiro d'oro per il caffè smentito da Cristiano Iovino: "Non dico nulla"

Decimo Tapiro d'oro per Ilary Blasi. L'inviato di "Striscia la Notizia" Valerio Staffelli ha intercettato la conduttrice all'aeroporto di Milano Linate dove le ha consegnato la statuetta dopo le dichiarazioni di Cristiano Iovino. "Con lei non abbiamo preso solo un caffè, ci vedevamo a casa mia", afferma il personal trainer che durante un'intervista ha parlato di incontri intimi tra loro mesi prima della scoperta della relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. "Mi prendo il Tapiro ma non dico nulla, c'è un processo in corso", dice Blasi che rifiuta di rispondere a Staffelli su voci secondo le quali l'ex campione della Roma avrebbe pagato Iovino per spingerlo a rilasciare le dichiarazioni.

Nel documentario "Unica" Ilary Blasi imputava il cambio di atteggiamento dell'ex marito dopo la scoperta di alcuni messaggi relativi a un caffè preso a Milano lasciando però intendere che ci fosse stato un incontro in amicizia. "Mi sono sentita per tanto tempo in colpa per un caffè", affermava la showgirl. Nel corso di una recente intervista a "Verissimo" Blasi ha ringraziato Cristiano Iovino pur smentendo che tra loro ci fosse una relazione intima: "Io Cristiano lo ringrazierò sempre, perché a settembre 2022 venne al Ronin in un locale a Milano alla festa della mia agente Graziella e mi fece delle rivelazioni sul passato di Francesco. Mi ha aperto gli occhi definitivamente”.