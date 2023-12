Ilary Blasi su Francesco Totti: "A oggi, penso che mi abbia tradita altre volte"

"Probabilmente in questi vent'anni ci sono state altre relazioni, è quello che Roma mi ha fatto capire implicitamente. A me, però, non sono mai arrivate prove concrete, nessuno mi ha mai detto nulla. In cuor mio, a oggi, penso mi abbia tradita altre volte". Ospite a "Verissimo" per la sua prima intervista televisiva, Ilary Blasi parla della fine del matrimonio con Francesco Totti, su cui sono state fatte illazioni su illazioni.

"Io ho fatto di tutto per salvare il matrimonio, tutto quello che una moglie e una madre dovrebbe provare a fare", specifica la conduttrice all'amica Silvia Toffanin, sottolineando che i suoi tentativi non sono bastati.

A fine giugno, infatti, la presentatrice romana racconta di aver avuto la conferma definitiva della relazione dell'ex: "Dopo L'isola dei famosi mia figlia Isabel mi dice che era stata a pranzo fuori con delle persone, degli amichetti: ho unito i puntini e ho capito". Da qui, la decisione di assumere un investigatore privato per ottenere prove e far confessare Totti.

"Quando ci siamo confrontati, ha continuato per un po' a negare, alla fine si è arreso", racconta Blasi, ammettendo di essersi sentita da un lato molto delusa e dall'altro finalmente libera.