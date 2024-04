Il Volo a "Verissimo": "Voci di scioglimento? Smentiamo" I Ignazio Boschetto annuncia le nozze

Il Volo si scioglie? "No, rassegnatevi". Nello studio di "Verissimo" il trio canoro formato da Ignazio Boschetto, Gianluca Ginobile e Piero Barone smentisce le voci che da settimane si rincorrono sulla possibile fine del gruppo nato nel 2009. "Stando tutti i giorni insieme a volte ci dimentichiamo delle telecamere e questo dimostra che siamo sempre noi stessi", spiega Ginobile ricordando il battibecco con Barone durante un'intervista radiofonica. Per festeggiare i 15 anni di attività Il Volo si appresta a decollare per un tour in Giappone, poi a maggio sarà la volta di tre serate all'Arena di Verona in onda su Canale 5. "L'amore costante del pubblico ci supporta", dice il trio.

Nel corso dell'intervista il trio canoro annuncia inoltre fiori d'arancio: le nozze di Ignazio Boschetto. "Mi sposo con Michelle ma non vi dico ancora quando", svela il cantante. E aggiunge: "Ho sempre ricercato la solitudine perché mi trovavo bene poi nella vita si cambia e ho voluto condividere la solitudine con una persona speciale". "Prima della proposta ufficiale l'ho accompagnato a prendere l'anello ed ero più ansioso io che lui", scherza Piero Barone.