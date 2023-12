Chi è Il Tre: il cantante rapper in gara a Sanremo 2024

Quanti dischi ha fatto Il Tre Nel corso della sua breve carriera, il rapper Il Tre ha prodotto ha due album, "Alì" e "Invisibili", entrambi negli ultimi due anni. Prima di questi, Guido Senia aveva lavorato a tre mixtape e un EP. Vediamoli nel dettaglio.

Il Tre, come è diventato famoso La carriera musicale del cantante rapper Il Tre inizia nel 2015, quando pubblica su YouTube il primo mixtape composto da 10 brani, intitolato "Cataclisma". L’anno successivo il suo nome inizia a circolare nella scena rap italiana grazie alla pubblicazione del progetto "Cracovia Mixtape", all’interno del quale è contenuta la canzone omonima che riscuote ottimo successo. Nello stesso anno, partecipa e vince la competizione musicale "One Shot Game".

Nel 2018, il cantante Il Tre pubblica il sequel "Cracovia Vol. 2", ma si mette in luce soprattutto grazie al primo singolo ufficiale "Bella Guido". L’anno successivo, il format YouTube "Real Talk", in cui dimostra tutto il suo talento nei freestyle, attira l’attenzione della Atlantic Records, etichetta che fa parte della Warner Music Italy, con cui il rapper firma il suo primo contratto discografico. Successivamente, sempre nel 2019, il Tre entra per la prima volta in classifica grazie al brano "Cracovia, Pt.3". La canzone arriva fino al 76º posto, ma con il tempo ottiene il disco di platino FIMI, con oltre 70mila unità vendute. Nel corso dell’anno, il rapper di Roma pubblica altri brani di successo come "Le vostre madri" e "L’importante".

Te lo prometto, la canzone del successo Il 2020 è l’anno della consacrazione a livello nazionale. Il Tre pubblica il singolo "Te lo prometto", raggiungendo la 13ª posizione in classifica della Top Singoli e finendo per ottenere due dischi di platino. È la canzone che anticipa l’uscita del suo primo album, "Ali", uscito nel febbraio del 2021. Il disco viene poi ristampato nella versione deluxe intitolata "Ali – ultima notte", certificato disco di platino per aver raggiunto più di 50mila unità vendute in Italia. Al suo interno, troviamo featuring con altri importanti artisti della scena rap, come Emis Killa, Vegas Jones e Clementino.

“Voglio mirare dentro le persone che mi seguono. Cercare di far sì che il disco e la musica vengano capiti. Non vorrei mai che venisse preso come un prodotto di plastica”, dichiara Il Tre, parlando del suo disco, in un’intervista a Tgcom24. Due anni dopo, il 15 settembre 2023, il cantante romano pubblica il suo secondo album ufficiale, intitolato "Invisibili". Il disco contiene 12 tracce e al suo interno vanta le collaborazioni con Nicola Siciliano, Nitro ed Enzo Dong. “Volevo far parlare ai molti ragazzi che si sentono invisibili e temono di rimanerlo per tutta la vita", spiega il rapper in un’altra intervista a Tgcom24. "Credo che l'importante sia essere rilevanti, è meglio fallire dopo essere stati presenti, essere vivi, piuttosto che rimanere nell'ombra al sicuro ma senza mai mettersi in gioco. Meglio scendere in campo e perdere che rimanere nello spogliatoio”.

Il Tre a Sanremo 2024 Il 3 dicembre, Il Tre viene scelto tra i 30 artisti in gara a Sanremo 2024. Per l’occasione, il rapper ha postato sul suo profilo Instagram il video della reazione, sua e dei suoi genitori, alla lettura del suo nome da parte di Amadeus, che guiderà il festival insieme a molti co-conduttori e co-conduttrici. “Credere ai sogni ripaga e quest’anno tocca a me. Ci vediamo a Sanremo, grazie a tutti per essere qui”, la dedica a corredo del post.

Il Tre, genitori e fidanzata Il Tre è particolarmente legato ai suoi genitori, i quali sono i suoi primi fan e sono spesso protagonisti nei post social del rapper. Durante una data del tour nazionale, organizzato dopo l’uscita dell’album "Ali", Il Tre ha fatto salire sua madre e suo padre sul palco per cantare assieme a loro il suo singolo Te lo prometto.

Il Tre, al momento, sembrerebbe essere single. Per tanti anni è stato fidanzato con Francesca Foglietti, ma in una intervista dello scorso settembre, il rapper ha dichiarato che la loro relazione è finita.

Per quanto riguarda il calcio, Il Tre è un molto appassionato ed è un grande tifoso dell’Inter.