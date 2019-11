Il siparietto tra Simona Tagli, casta da dieci anni, e Merola: "Magari cambia idea"

Simona Tagli è casta da dieci anni. È quanto dichiara la showgirl e conduttrice tv, ospite di “Mattino Cinque”. La donna spiega di aver affrontato momenti difficili durante la sua separazione, quando il fatto di trovare un uomo sarebbe stato l’ultimo dei suoi problemi. “Ho riscoperto una grande forza d’amore”, spiega ancora la conduttrice, raccontando la sua esperienza personale.

In studio, però, c’è anche chi è più scettico, come Valerio Merola, che mette in scena un particolare siparietto: “Magari le riviene voglia. Respirando aria di attività…”, scherza il conduttore tv. In studio anche Simone Barbato, che si dichiara un 40enne vergine, in attesa di trovare l’anima gemella.