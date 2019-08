Il saluto della famiglia a Nadia Toffa con un messaggio social: "Figlia, sorella, zia, guerriera potente in ogni sfida"

"Cara piccola grande Nadia, figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia, guerriera potente in ogni sfida, coraggiosa anche nell’ultima, la più difficile. Non ci sono parole per dire il vuoto che lasci in tutti noi". La famiglia di Nadia Toffa ha deciso di dirle addio e salutarla pubblicando un messaggio sul profilo Instagram della conduttrice de "Le Iene", dopo la sua morte al termine di una lunga battaglia contro il cancro.