Il racconto di Valentina Pitzalis: "Mio marito mi ha distrutto la vita ma non mi ha tolto il sorriso"

"Ho bruciato per 20 minuti, respiravo la mia essenza, speravo di morire". Valentina Pitzalis, oggi 37enne, racconta nello studio di "Verissimo" il calvario iniziato quando, 10 anni fa, è stata sfigurata dall'ex marito che le ha gettato del liquido infiammabile addosso con l'intenzione di ucciderla.



"La cosa più brutta è che oltre ad aver perso le mie sembianze ho perso l’autosufficienza, sono diventata invalida al 100%, mi hanno amputato la mano sinistra. I medici mi hanno salvato la mano destra. Ho subìto una violenza inaudita dalla persona che credevo di amare", racconta la donna ospite del salotto di Silvia Toffanin, dove aggiunge: "Ho avuto la fortuna di sopravvivere, ma mi hanno fatto sentire in colpa per non essermi chiusa in casa a piangere, invece ho scritto un libro".



Tanto dolore, fisico e psicologico, quello subito da Valentina che spiega di considerarsi "un monito, non un esempio" per tutte quelle donne che vivono le stesse violenze ma non hanno il modo o il coraggio di denunciare. Ora, a distanza di anni da quella tragedia, la donna spiega di aver trovato un suo equilibrio: "Pratico la felicità, il mio sorriso nessuno me lo porta via. Mi concentro su quello che ho e sugli affetti e non su quello che non ho".