Il Ken umano è pentito: “Dovrei operarmi per il mio bene ma ho paura”

Il Ken umano dice basta. Nello studio di "Pomeriggio Cinque" Rodrigo Alves racconta i suoi problemi di salute ma esclude, dopo oltre 70 interventi chirurgici subiti, di tornare sotto i ferri.

Il suo naso sta collassando, si è creato un buco: “Ho fatto l’ultimo intervento a gennaio per sistemare la narice, stavo bene ma ora ho di nuovo problemi. Sono stanco, basta”, dice nel salotto di Barbara D’Urso davanti agli ospiti che invece lo invitano a fare il necessario per tutelare la sua salute. “Ho fatto 72 operazioni proprio perché ho avuto tantissime complicazioni, ho paura, non mi importa di quello che succede”, aggiunge il 36enne.