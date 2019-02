Il dramma di Matilde Brandi: morta la mamma, poche ore prima ne aveva raccontato la malattia a "Verissimo"

"VOLA MAMMA VOLA IN ALTO PIU' CHE PUOI ORA NESSUNA MALATTIA POTRÀ FARTI PIÙ DEL MALE - ha scritto la Brandi su Instagram -. Grazie a @verissimotv e un grazie speciale a Silvia Toffanin dal cuore grande e meraviglioso come i suoi occhi! Mamma hai aspettato che raccontassi la tua storia e alla fine della puntata sei volata via non potevo immaginare VOLA MAMMA VOLA".



Nel corso dell'intervista con la Toffanin la ballerina aveva raccontato di quella che aveva definito "malattia maledetta", un male terribile che giorno dopo giorno le ha portato via uno degli affetti più cari. Una situazione dolorosissima, di fronte alla quale la Brandi non ha saputo trattenere le lacrime.