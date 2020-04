Il cast di Grey's Anatomy si riunisce in un video: "Grazie medici in prima linea"

Un videomessaggio, per tutti i medici e gli infermieri che sono impegnati in prima linea contro il coronavirus. I volti più famosi della serie tv "Grey's Anatomy" si sono riuniti in un video per esprimere tutta la solidarietà ai professionisti impegnati negli ospedali. "Siete voi i veri eroi e vogliamo ringraziarvi per il vostro servizio ogni giorno", sottolineano.