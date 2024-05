Addio a Ian Gelder, il Kevan Lannister de "Il trono di spade"

Ian Gelder è morto cinque mesi dopo che gli era stato diagnosticato un cancro come ha spiegato suo marito su Instagram: “A Ian è stato diagnosticato un cancro del dotto biliare a dicembre: ieri, alle 13:07. Avevo interrotto tutto il lavoro per occuparmi di lui, ma nessuno di noi due aveva idea che sarebbe successo tutto così in fretta". "Se non fossimo stati insieme, ci saremmo parlati tutti i giorni", ha continuato. "Era l'essere umano più gentile, generoso e amorevole. Era un attore meraviglioso e tutti coloro che hanno lavorato con lui sono stati toccati dal suo cuore e dalla sua luce. Onestamente non so cosa farò senza di lui al mio fianco. Ha affrontato la sua terribile malattia con tale coraggio, senza autocommiserazione. Mai. Era straordinario e ci mancherà tantissimo".

La carriera di Ian Gelder

Gelder è apparso in numerose serie televisive, tra cui "Doctor Who", "Snatch", "Fifteen-Love", "Casualty", "Padre Brown", "The Bill", "Edward the King", e “His Dark Materials”. È stato anche un pilastro della serie di film horror "Dark Ditties". Era un attore teatrale esperto, apparso in molte produzioni classiche nel corso della sua carriera come "The Crucible", "The Taming of the Shrew" e "The Front Page". Ma per i fan della tv è noto soprattutto nell'epopea fantasy adattamento televisivo del ciclo di romanzi "Cronache del ghiaccio e del fuoco" di George R. R. Martin. Interpretava Kevan Lannister, fratello minore di Tywin e zio di Cersei, Jaime e Tyrion, debuttando nell’ottavo episodio della prima stagione de "Il trono di spade" e prendendo parte a 12 episodi complessive delle prime sei stagioni.