I Jalisse tornano a Sanremo con "Fiumi di parole" dopo 27 anni

Perché si chiamano Jalisse?

Alessandra Drusian e Fabio Ricci hanno scelto il nome Jalisse per il loro duo ispirandosi al personaggio Jaleesa della serie televisiva “Tutti al college”. Il loro gruppo è nato nel 1992, hanno partecipato a Sanremo Giovani e nel 1997 sono entrati all’Ariston da big uscendo vincitori con “Fiumi di parole”. Poi però non hanno più toccato quel palco, sempre respinti in fase di selezione. Scartati dopo l’ennesimo provino nel 2022 aprirono un’aspra polemica con il conduttore dicendo: “La ripartenza non è per tutti”. L'anno scorso: "Noi non ci fermiamo". Fino a quest’anno quando dopo essere stati scartati per la 27esima volta, sono rientrati da ospiti a Sanremo.