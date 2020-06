"Human Reload": sul divano di Davide Paniate si svelano le paure degli artisti dello spettcolo

Un comico di Zelig, Davide Paniate , che dialoga sul divano di un locale milanese raccogliendo il racconto di paure, timori e incertezze poco prima dell’inizio del lockdown. E' " Human Reload ", la mini serie diretta da Ale Baldi che svela le paure degli artisti dello spettacolo, ma non solo: parla anche di ottimismo, di fiducia e di speranza, tra aneddoti di vita e risate. Tgcom24 vi offre in anteprima la puntata con protagonista Saturnino Celani.

“Avevamo la percezione - racconta Davide Paniate - che stesse per accadere qualcosa di terribile e storico. Eravamo spaesati, confusi e impauriti ma incoscientemente fiduciosi. Ho voluto condividere con gli amici del mondo della tv, dello spettacolo e della radio le mie stesse paure, chiacchierando su un divano nel mio posto preferito, il Pinch di Milano, bevendo come se fosse una serata normale, sapendo purtroppo nel profondo del cuore, che di normale da li a breve ci sarebbe stato ben poco.”

“Mentre giravamo - continua Ale Baldi - mi ha colpito molto che tutti gli ospiti di Davide tentassero non di minimizzare, ma di sperare non fosse così grave, quasi un non voler accettare quel che poi di terribile abbiamo vissuto. Dopo due giorni di set, ho cominciato a montare praticamente subito ed era lo stesso giorno in cui il Presidente Conte lanciava #iorestoacasa: lì ho capito che potevo prendermela con comodo…”

Oltre a Saturnino Celani, le puntate di "Human Reload" vedono l’avvicendarsi di decine di ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo come Elenoire Casalegno, la psicoterapeuta Stefania Andreoli, il Milanese Imbruttito Luca Abbrescia, Vic da Radio Deejay, Paolo Piva da Rds; dal mondo della comicità come Alessandro Betti, Federico Basso, Leonardo Manera, Vincenzo Albano, Gianluca Impastato, Paolo Labati e Andrea Di Marco.o appartenenti al mondo musicale come Eli Anto, Stefano Signoroni, Massimo Zoara e Nicolò Cavalchini.

