Hilary Duff fa poker: l'attrice è incinta del suo quarto figlio

A Natale realizzare la cartolina più divertente e originale per molte famiglie è un imperativo. Sicuramente la famiglia allargata di Hilary Duff ha trovato il modo per non passare inosservata: una sorpresa per tutti. Il biglietto fotografato nel post e firmato "The Duff, Bair, Comrie Crew", riporta anche la frase "addio alle notti silenziose", mentre sul retro la famiglia scrive: "Allacciate le cinture, ranuncoli! Stiamo per aggiungerne un altro membro a questo gruppo di pazzi!". Ma anche Matthew Koma ha voluto diffondere la notizia, pubblicando un post la stessa foto in cui tutta la famiglia compare in pigiama, solo non incorniciata come accade nel post della Duff. La didascalia recita "bambino numero 4 in caricamento", e ad aggiungere un tocco di ironia, come luogo dello scatto viene messo "clinica per vasectomia".

Chi è Matthew Koma, il marito di Hilary Duff Matthew Koma (il cui vero nome è Matthew Bair) è un musicista. Ha pubblicato un album come solista ma soprattutto ha scritto numerose hit per postar come Britney Spears e Demi Lovato. Proprio collaborando con Hilary al suo album del 2015 è nato il loro amore. Perché la relazione venisse ufficializzata ci sono voluti due anni: nel 2017 la coppia si è presentata per la prima volta insieme sul red carpet di un party in occasione dei Sag Awards. I due si sono sposati nel 2019 dopo una proposta di matrimonio a maggio dello stesso anno.