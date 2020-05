Heather Parisi a “Verissimo”: “Ci aspettano tempi durissimi”

Arriva da Hong Kong, dove vive con la famiglia, il videomessaggio per “Verissimo” di Heather Parisi. La ballerina e showgirl americana prima ha un pensiero per Stati Uniti e Italia, i suoi Paesi del cuore e tra i più colpiti dal coronavirus, poi usa parole che non lasciano spazio all’ottimismo.

“Vorrei dire che ce la faremo e vivremo meglio di prima ma ci aspettano tempo durissimi dal punto di vista economico e sociale”, spiega Parisi che poi aggiunge: “Il mondo è cambiato per sempre, dovremo adattarci a una realtà diversa. La vita normale non sarà più la stessa: trovarsi insieme, viaggiare per il mondo non sarà più possibile. La regola d’ora in avanti sarà la ‘distanza sociale”.

Poi il consiglio a tutti i telespettatori: “State al sicuro e usate la mascherina”.