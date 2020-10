"Hai usato Lucrezia", Armando si scaglia contro il tronista Gianluca

"Ho visto Lucrezia piangere e le ho chiesto cosa avesse. Si è sentita usata da te”. A "Uomini e Donne", Armando si scaglia contro il tronista Gianluca in difesa di una sua corteggiatrice. Secondo il cavaliere campano il 30enne non si sarebbe comportato in maniera corretta con Lucrezia. "Mi sono tirato fuori da questa situazione, goditi Lucrezia", è la replica del tronista che non sembra provare nessun interesse nei confronti della ragazza che ha deciso di abbandonare il corteggiamento.

Nel programma pomeridiano di Maria De Filippi non ci sono più distinzioni tra trono over e quello classico, nel senso che entrambi i gruppi vanno in onda nella medesima puntata. Questo ha permesso ai personaggi di un trono di intromettersi ed entrare a fare parte dei corteggiamenti, dell'altro trono. È per questo motivo che Armando, che fa parte del gruppo dei più adulti, si è trovato a metter bocca e a uscire con una ragazza del trono dei più giovani. Nonostante ciò Lucrezia vuole andar via dal programma, dopo la breve frequentazione con il tronista Gianluca e non ha intenzione di rimanere per approfondire la conoscenza con Armando. "Voglio andare via perché questo contesto non mi fa stare bene", ha dichiarato a ragazza prima di lasciare lo studio.