Confessione shock quella di Guendalina Tavassi , a pochi giorni dall'inizio della nuova edizione del reality show, che, durante il servizio delle Iene dal titolo "Doping estetico", ha confessato il suo rapporto problematico con lo specchio e con il proprio corpo. Alla ricerca dell'ideale di bellezza perfetta l'influencer, ex gieffina ed ex isolana (ha partecipato all'edizione 2022) ha provato anche un farmaco per diabetici: "Mi facevo delle punture e non avevo più fame. L’ho fatta due anni e mezzo fa, dovevo andare a L’Isola dei Famosi e non volevo farmi vedere così".

Un tema attuale Affermazioni pesanti e per certi versi scioccanti, che fanno luce su un tema molto discusso e di grande attualità, in particolar modo in America, ma con sempre maggiore frequenza anche in Italia, ovvero l'uso di sostanze nate a scopo medico, ma utilizzate sempre più spesso per motivi estetici.

Medicine... estetiche E' il caso dei farmaci per diabetici, di cui la stessa Tavassi ha confessato di aver fatto uso: "Il mio problema era farmi vedere dalle persone prima di dimagrire a L’Isola dei Famosi. Ovviamente non sono diabetica. Come ho fatto ad avere la prescrizione? Sottobanco ci sono persone che vendono questi medicinali", ha detto l'influencer, che si è anche sottoposta ad una serie di interventi chirurgici estetici con l'obiettivo di perfezionare il suo corpo.



Le droghe e la dipendenza dalla bellezza eterna I farmaci per diabetici non sono però le sole sostanze di cui Guendalina Tavassi ha fatto uso e che sono diventati quasi una vera e propria dipendenza per lei: "Io ho provato l’efedrina e l’anfetamina per dimagrire. Un secondo ridevo e un secondo dopo ero arrabbiatissima. Poi piangevo, poi tornavo a ridere. Avevo il cuore a mille, non riuscivo a dormire, non riuscivo a mangiare. Ero impazzita", ha raccontato l'ex naufraga spiegando il suo rapporto conflittuale con il proprio corpo: "Non ho alcun rapporto con lo specchio. Lo detesto. Mi specchio direttamente col filtro della telecamera, per specchiarmi uso il telefono. Non dico che sono brutta però finché non mi camuffo non riesco a guardarmi. Mi sono rifatta il naso e le labbra per anni, ho fatto così tanto acido ialuronico che mi hanno trovato del tessuto cicatrizzato sotto il labbro. Ho poi rifatto il seno dopo aver allattato tre figli e infine ho fatto la blefaroplastica. Ora vorrei fare il lifting".