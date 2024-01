"Grande Fratello", Greta Rossetti e il rapporto con il padre: "Dopo il fallimento cominciò a bere" | Poi l'incontro col fratello Josh

Greta Rossetti torna protagonista nella 33esima puntata del "Grande Fratello". Archiviata la storia con Mirko e Perla, l'ex tentatrice di "Temptation Island" ha raccontato alcuni avvenimenti della sua infanzia durante "la linea della vita". "La mia vita era bellissima e avevo una famiglia super unita - ha raccontato -, avevo un rapporto splendido con mio papà eravamo molto uniti". Tuttavia nel 2006 le cose cambiano: "La sua azienda ha accusato la crisi e lui si è dato all'alcol - ha raccontato -. Lo ricordavo quando tornava a casa e lo vedevo dagli occhi. Ci chiudevamo nella stanza dei giochi con mio fratello perché era l'unica in cui potevamo chiuderci. Nel 2009 arrivano i carabinieri a casa e portano via papà: mio fratello ha sofferto tanto perché lo ha visto in prima persona". In questo momento molto difficile, il fratello di Greta, Josh, ha avuto per lei un ruolo importante: "Lui non esternava il dolore - ha detto -. Cercava di dare la forza a noi donne. Lui per me è come un fratello maggiore. Ne abbiamo passate tante insieme".

Ad Alfonso Signorini ha spegato che il suo comportamento nella Casa è segnato dal suo passato: "Quando dico che mi dissocio lo dico non perché sono una santarellina - ha detto -, ma perché non sopporto le urla e le liti perché le ho vissute fino a poco tempo fa".

Greta ora dice di aver perdonato in parte il padre: "Ora l'ho perdonato a metà - ha detto -, so che ora è cambiato e so che quello che ha fatto lo ha fatto per non farci mancare nulla ma credo che sono ancora un po' bloccata nel perdonarlo completamente perché mio fratello non l'ha perdonato". Subito dopo, Josh incontra la sorella fuori dalla Casa: "Io sto bene - ha detto -, non devi pensare più a niente. Quella storia è finita: tutta quella parte lì non c'è più. Io ti seguo sempre, sei bellissima".