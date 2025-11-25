Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
2025
HomeEdizione 2024Edizione 2023Edizione 2022Edizione 2021Edizione 2020Edizione 2019
Speciale Grande Fratello
aria tesa

Al "Grande Fratello" lo scontro tra Grazia Kendi e Anita Mazzotta

Anita rimprovera l'altra per le parole che ha espresso dopo l'incontro con il padre, ma l'inquilina non accetta le critiche

25 Nov 2025 - 14:38
© Da video

© Da video

Al "Grande Fratello" l’aria tra Anita e Grazia si fa sottile, quasi tesa. Grazia, con il bisogno urgente di capire, si avvicina alla coinquilina: "Perché sei arrabbiata?". Una domanda semplice, ma che apre un piccolo varco tra le due. Anita inizialmente vorrebbe evitare il confronto, poi si lascia andare e racconta il suo malessere. Le parole pronunciate da Grazia dopo l’incontro con il padre l’hanno colpita, forse più del previsto. "Per me è inaccettabile da sentire una frase del genere, a prescindere da tutto", confessa, sorpresa dal fatto che, invece di lasciarsi travolgere dalla gioia per la visita del papà, Grazia avesse espresso la mancanza della madre. "A volte non ci si rende conto delle cose che si hanno", aggiunge, con un velo di amarezza.

Leggi anche

"Grande Fratello", Giulia è la prima finalista di questa edizione

Al "Grande Fratello" Omer Elomari preoccupato per il distacco di Rasha Younes

La rabbia di Grazia contro Anita

  Il dubbio, però, resta. Così Anita si spinge oltre: "Hai accettato la chiamata perché era un momento di televisione?". Una frase che accende all’istante la reazione di Grazia. "Non ti posso permettere di dire una cosa del genere sulla mia vita", ribatte, ferita da un’interpretazione che sente lontana dalla verità.

Anita cerca di spiegarsi

  Anita insiste: "Posso capire che fossi scossa, ma non capisco determinate frasi. Se io non lo voglio vedere, dico di no". Grazia cerca di spiegare, con la voce che tradisce stanchezza ed emozione: non è che non volesse vedere suo padre, ma in quel momento avrebbe desiderato la presenza rassicurante della madre. “Quello che lui mi ha detto, non lo capivo", confida. Poi, quasi in un sussurro, aggiunge: “Ricevere un abbraccio dal mio papà è stato bellissimo, perché non so da quanti anni non mi abbracciava".

Restano le incomprensioni

 La conversazione scivola sul terreno della sensibilità personale, e lì Grazia si sente nuda. Per questo chiede ad Anita, con fermezza ma senza durezza, di non riaprire l’argomento: “È una cosa che mi ferisce ancora di più. Ti sei fatta un pensiero totalmente sbagliato”. Le due restano così, sospese tra incomprensioni e fragilità che chiedono tempo per sedimentare. Riusciranno a ritrovarsi lungo il percorso o la distanza nata in pochi minuti diventerà una crepa difficile da ricucire? Solo il tempo, e forse un nuovo confronto, potrà dirlo.

grande fratello
tv

Sullo stesso tema