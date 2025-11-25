Al "Grande Fratello" lo scontro tra Grazia Kendi e Anita Mazzotta

Al "Grande Fratello" l’aria tra Anita e Grazia si fa sottile, quasi tesa. Grazia, con il bisogno urgente di capire, si avvicina alla coinquilina: "Perché sei arrabbiata?". Una domanda semplice, ma che apre un piccolo varco tra le due. Anita inizialmente vorrebbe evitare il confronto, poi si lascia andare e racconta il suo malessere. Le parole pronunciate da Grazia dopo l’incontro con il padre l’hanno colpita, forse più del previsto. "Per me è inaccettabile da sentire una frase del genere, a prescindere da tutto", confessa, sorpresa dal fatto che, invece di lasciarsi travolgere dalla gioia per la visita del papà, Grazia avesse espresso la mancanza della madre. "A volte non ci si rende conto delle cose che si hanno", aggiunge, con un velo di amarezza.