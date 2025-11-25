Al "Grande Fratello" lo scontro tra Grazia Kendi e Anita Mazzotta

Anita rimprovera l'altra per le parole che ha espresso dopo l'incontro con il padre, ma l'inquilina non accetta le critiche
© Da video
Al "Grande Fratello" l’aria tra Anita e Grazia si fa sottile, quasi tesa. Grazia, con il bisogno urgente di capire, si avvicina alla coinquilina: "Perché sei arrabbiata?". Una domanda semplice, ma che apre un piccolo varco tra le due. Anita inizialmente vorrebbe evitare il confronto, poi si lascia andare e racconta il suo malessere. Le parole pronunciate da Grazia dopo l’incontro con il padre l’hanno colpita, forse più del previsto. "Per me è inaccettabile da sentire una frase del genere, a prescindere da tutto", confessa, sorpresa dal fatto che, invece di lasciarsi travolgere dalla gioia per la visita del papà, Grazia avesse espresso la mancanza della madre. "A volte non ci si rende conto delle cose che si hanno", aggiunge, con un velo di amarezza.
Il dubbio, però, resta. Così Anita si spinge oltre: "Hai accettato la chiamata perché era un momento di televisione?". Una frase che accende all’istante la reazione di Grazia. "Non ti posso permettere di dire una cosa del genere sulla mia vita", ribatte, ferita da un’interpretazione che sente lontana dalla verità.
Anita insiste: "Posso capire che fossi scossa, ma non capisco determinate frasi. Se io non lo voglio vedere, dico di no". Grazia cerca di spiegare, con la voce che tradisce stanchezza ed emozione: non è che non volesse vedere suo padre, ma in quel momento avrebbe desiderato la presenza rassicurante della madre. “Quello che lui mi ha detto, non lo capivo", confida. Poi, quasi in un sussurro, aggiunge: “Ricevere un abbraccio dal mio papà è stato bellissimo, perché non so da quanti anni non mi abbracciava".
La conversazione scivola sul terreno della sensibilità personale, e lì Grazia si sente nuda. Per questo chiede ad Anita, con fermezza ma senza durezza, di non riaprire l’argomento: “È una cosa che mi ferisce ancora di più. Ti sei fatta un pensiero totalmente sbagliato”. Le due restano così, sospese tra incomprensioni e fragilità che chiedono tempo per sedimentare. Riusciranno a ritrovarsi lungo il percorso o la distanza nata in pochi minuti diventerà una crepa difficile da ricucire? Solo il tempo, e forse un nuovo confronto, potrà dirlo.