"Grande Fratello", Shaila Gatta si dichiara a Lorenzo Spolverato. "Ho ascoltato troppo il cervello e poco il cuore"

Fuori dalla Casa del "Grande Fratello" tutto appare più chiaro. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono in studio con il conduttore Alfonso Signorini e, convinti di essere stati eliminati, lasciano andare i loro sentimenti. "Ho ascoltato troppo il cervello e poco il cuore", spiega l'ex velina. I due non sanno che in realtà sono stati i più votati e che li attende una sorpresa: una settimana al "Grande Hermano" in Spagna.