"Grande Fratello", tra Shaila Gatta e Javier Martinez scatta il bacio?

Nella Casa del "Grande Fratello" potrebbe essere arrivato l'attesissimo bacio tra Shaila Gatta e Javier Martinez? Durante l'ottava puntata del reality, in onda lunedì 14 ottobre in prima serata su Canale 5, i due non hanno nascosto la forte intesa che li ha improvvisamente riavvicinati dopo una serie di iniziali incomprensioni e nella notte si sono avvinghiati sotto le coperte tra coccole e abbracci. Gesti che non sono sfuggiti alle telecamere del "Grande Fratello".