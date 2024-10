"Grande Fratello", Shaila Gatta attratta da Javier Martinez: "Mi ha acceso qualcosa"

Sull'atteggiamento e sul rapporto tra Shaila e Javier a nutrire dei dubbi è Beatrice Luzzi. L'opinionista spiega: "Io continuo a non crederle. Vedo molta scienza nei suoi movimenti e poco cuore. Che senso ha non dargli un bacio?". Immediata la risposta della concorrente del "Grande Fratello": "Per me un abbraccio è anche più intimo di un bacio. Mi sono innamorata per 3 anni di un uomo che non mi ricambiava, ora ci vado con i piedi di piombo".