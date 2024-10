Al "Grande Fratello" Shaila e Lorenzo si confrontano con gli ex

Pur essendo molto preso da Shaila, Lorenzo ammette di non aver apprezzato alcuni suoi atteggiamenti: a suo parere, infatti, avrebbe dovuto essere più chiara con il concorrente per evitare di ferirlo e di illuderlo: “Lei lo sa, ha sbagliato” afferma. Dispiaciuto per l'attuale stato d'animo del suo coinquilino, inoltre, si mostra comprensivo nei suoi confronti e per questo non si sente nelle condizioni di poterlo giudicare: “Alcune tue reazioni le avrei avute anche io” esclama.

Il pallavolista ammette di aver agito in un questo determinato modo non per mettere in cattiva luce la ballerina e ricevere consensi, ma solo perché stanco delle prese in giro ricevute: “Con i sentimenti di una persona non si gioca” afferma e, pronto a farsi valere, aggiunge “Se ero un mezzo per arrivare a te, ne paga le conseguenze”, "Io non ci sto più".

Deluso dal comportamento di Shaila, Javier non nasconde il risentimento provato nei suoi confronti e, certo di non volerla più tutelare, si dice pronto a dire tutta la verità.