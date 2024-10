Al "Grande Fratello" Shaila crolla in lacrime

Ilaria non lascia cadere la cosa e accompagna l'amica in Camera da letto per parlarne con calma e riservatezza: "Sei una donna libera, ma ti sento irrequieta dentro, è come se ti mancasse sempre la terra sotto ai piedi... sei sempre in guerra, con sé stessa principalmente, deve colmare lo spazio, la noia, il silenzio, per il timore di star perdendo il tempo, come se la vita fluisse via dalle sue mani e così le sue emozioni: "Non riesci a stare in pace".