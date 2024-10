"Grande Fratello", puntata amara per Lorenzo Spolverato: "scaricato" da Shaila Gatta e Helena Prestes

In tutto questo c'è anche Javier, anche lui frastornato dai modi di fare di Lorenzo: "Non sei stato sincero al 100 per cento", gli dice il pallavolista argentino. La replica del suo rivale in amore non è chiara: Lorenzo ripete di provare un forte interesse per Shaila e di non averlo mai nascosto, ma che non sa come andranno effettivamente tra loro le cose. Per Javier, però, i colpi da incassare non sono finiti. Sì, perché dopo il confronto con Spolverato, Alfonso Signorini manda in onda un filmato notturno di Shaila, in cui la ragazza si confida con le altre coinquiline: "A me Lorenzo piace - dice Shaila -, mi attira". Parole che feriscono Martinez, che si limita a commentare con: "I nodi vengono al pettine".