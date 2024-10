La Casa del "Grande Fratello" in festa per Eleonora Cecere

Nella Casa del "Grande Fratello" è tempo di festeggiare, è il compleanno di Eleonora. Entusiasti e allegri, gli inquilini sono intenti a preparare tutto per bene per rendere questa giornata il più speciale possibile per la loro coinquilina. Tra palloncini, cartelloni affettuosi e trombette da festa, l'atmosfera si riempie di colore e gioia. La ragazza, circondata dall'abbraccio e dal calore dei suoi compagni di avventura, esce dal confessionale trovandosi un coro di festa ad accoglierla.