Al "Grande Fratello" arriva il primo appuntamento per Mariavittoria e Tommaso. Dopo la mezzanotte in Casa si sente il rombo di una motocicletta. In realtà è Tommaso a cavallo di una scopa con in testa una scodella a fargli da casco. Il ragazzo si trascina fino al divano dove c'è Mariavittoria. Anche lei mette un "casco" e insieme si dirigono verso il luogo del loro appuntamento.