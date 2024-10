"Grande Fratello", la festa anni 80 finisce con Shaila nelle braccia di Javier

Inevitabile che la cosa non passi inosservata e così gli altri inquilini hanno provato a dare la spinta decisiva affinché Shaila si lasciasse andare. Così riuniti in cerchio impazienti di poter assistere a un bacio, hanno incoraggiato i due esclamando a gran voce: "Bacio, bacio". Un entusiasmo che sulla ballerina non ha sortito grande effetto. Infatti Javier ha provato a dare un bacio sfuggente alla ragazza tentando anche di rassicurarla ("Ti do un bacio a stampo e basta") ma lei non è sembrata voler stare al gioco e, tra una risata e l'altra, ha preferito allontanarsi.