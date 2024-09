"Grande Fratello", il primo "bacio" della nuova edizione è di Tommaso Franchi ed Eleonora Cecere

Tommaso Franchi è un idraulico di 24 anni. Il giovane non si è scomposto nell'affrontare la prova, agilmente superata grazie al bacio a Eleonora Cecere, componente del trio delle "Non è la Rai" (completato da Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi). Franchi si definisce un ragazzo all'antica e per lui il "Grande Fratello" rappresenta: "un'evasione, un'avventura. Forse è un sogno", pur ammettendo di non aver mai visto il programma. Come si troverà a vivere questa nuova esperienza?