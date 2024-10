"Grande Fratello", l'attrazione e i timori di Yulia verso Giglio

Al "Grande Fratello" giorno dopo giorno, tra Yulia e Giglio le distanze sembrano accorciarsi sempre di più. Nonostante le perplessità iniziali, la ragazza ha deciso di lasciarsi andare e ciò non è passato inosservato agli occhi degli inquilini. Tra tutti, ad aver notato questo cambiamento è stata Shaila. Incuriosita, ha deciso di scambiare due chiacchiere con la concorrente per scoprire qualcosa in più a riguardo le sue intenzioni.