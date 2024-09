"Grande Fratello", la terza puntata live

Terza puntata del "Grande Fratello". È trascorsa una settimana dall'ingresso dei concorrenti nella Casa più spiata d'Italia. Le nomination iniziano a diventare serie e, nonostante l'atmosfera generale sia ancora serena, cominciano ad emergere i primi segnali di tensione. Oltre ai conflitti, però, nascono anche i primi flirt: Shaila, Helena, Lorenzo e Javier sembrano attratti l'uno dall'altro. Particolare attenzione viene riservata a Enzo Paolo, che sin dall'inizio si è affermato come figura di riferimento per il gruppo. Spazio anche a inaspettate ed entusiasmanti sorprese per Tommaso e Javier. L'affollatissimo televoto vede protagonisti Giglio, Ila, Jessica, Le Non è la Rai, Lorenzo, Luca, Tommaso e Yulia. Chi sarà il preferito dal pubblico?