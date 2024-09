"Grande Fratello", Amanda Lecciso entra nella Casa con la sorpresa della sorella Loredana

La donna ha quindi proseguito parlando ad Alfonso Signorini dei suoi due figli, avuti con due compagni differenti e con i quali afferma di essere rimasta in ottimi rapporti. E aggiunge: "Adesso il mio cuore batte per me, per tante persone, ma batte da solo".



L'ingresso di Amanda passa attraverso il Tugurio, dove si imbatte nella sorella Loredana Lecciso, intenta a preparare le orecchiette da far assaggiare agli inquilini della Casa. "Per me è una grande emozione essere qui - aveva commentato la stessa Loredana pochi minuti prima di ricongiungersi alla sorella, di cui aveva detto - Al Grande Fratello sto affidando una cosa molto preziosa".