"Grande Fratello", Simona Tagli incontra la madre| Lei: "Questo reality ti ha dato una nuova luce"

"Mamma mi ha avuto giovanissima, siamo cresciute insieme. Il GF mi ha messo in collegamento con il mio papà che è venuto a mancare, ho sentito un abbraccio forte da lui. Non gli ho mai detto ti amo, è mancata questa parola. La sua assenza ha unito ancora di più me e mia mamma, che amo profondamente", rivela la concorrente prima di rivedere la madre.

L'incontro - "Devi essere grata al GF, ti ha ridato quella luce che ti mancava da tempo e che ti meriti. Nonostante i riflettori su di te si siano spenti per un po' di tempo, è come se non fossi mai mancata. Ti amano", rivela Luisa alla figlia. "Sono orgogliosa di Simona. Nella sua vita ha avuto alti e bassi, non ha mai perso tempo nel rimboccarsi le maniche e ricostruirsi una vita", continua la donna rivolgendosi ad Alfonso Signorini. "Sono contenta di aver mostrato Simona", commenta invece la concorrente che riconosce l'importanza del percorso nel reality di Canale 5 che le ha permesso di mostrare un nuovo lato di sé, lontano da quello mostrato in tv tanti anni fa quando era una showgirl.