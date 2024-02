Simona Tagli contro Greta ma Alfonso Signorini la difende: "Usa le sue curve? Anche tu lo hai fatto"

È quello che pensa Simona Tagli che accusa la 25enne di buttarsi addosso ad alcuni uomini della casa: "Sempre buttata addosso a Vittorio, non ne esce bene. Si perde tra un letto a un altro, non è un atteggiamento carino", dichiara l'ex showgirl scatenando l'indignazione di molti dei concorrenti della casa e dello stesso conduttore Alfonso Signorini .

Le parole di Simona hanno colpito Greta che si è difesa: "Pensavo di averci fatto il callo con i giudizi sul mio aspetto estetico, ma fa sempre male. Le persone non vanno oltre. Vittorio, Sergio, sono persone intelligenti e non si avvicinano a me solo perché sono seduttiva. Sono tanto altro e devo dimostrarlo a me stessa e alle persone che mi amano. Vengo giudicata solo per le curve. In Italia bisogna sdoganare questo tabù che se hai belle gambe non hai nient'altro".

Ma l'ex showgirl è convinta della sua opinione e continua: "Figurati se da donna posso schierarmi contro Greta. Mentre giocava con Vittorio, però, giocava anche con Sergio. Parliamoci chiaramente, giocare su questi temi a me dispiace per una ragazza che ha tutto il suo avvenire davanti. Ben vengano le curve, ma Vittorio si è fatto trascinare dalle sue curve secondo una strategia. Non ha avuto poi il dovuto sostegno". A difesa della 25enne si schierano molti dei concorrenti, ma anche alcuni ex concorrenti in collegamento dallo studio.

Anche Alfonso Signorini interviene a sostegno di Greta e ricorda a Simona che anche lei in passato ha sfruttato il suo aspetto estetico e le sue curve per lavorare come showgirl. "Hai detto che Greta Rossetti fa leva sulle sue curve. Per dovere di cronaca, ti ricordo cosa facevi a Buona Domenica. Cosa facevi? Non lavoravi con le tue curve?", considera il conduttore che poi mostra una foto di Simona in tv. Alla foto sono seguiti gli applausi del pubblico e dei concorrenti nella Casa.