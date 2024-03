"Grande Fratello", Sergio D'Ottavi riceve la sorpresa della mamma: "Ne avevo bisogno"

Nel corso del quarantatreesimo appuntamento del reality in onda lunedì 11 marzo in prima serata su Canale 5 , il ragazzo è infatti stato chiamato in Mistery, dove ha parlato della storia d'amore con l'ex moglie, dello straordinario rapporto che lo lega alla madre e anche della complicità nata con Greta Rossetti nella Casa più spiata d'Italia.

"Mia moglie era una testona, una neurofisiologa e biologica che pubblica su riviste di livello mondiale - esordisce Sergio ricordando un amore lungo dieci anni - Vivevamo a Ginevra con due bambine che adesso sono adolescenti. E io con loro mi sono rivestito di un ruolo che forse per l'età che avevo era troppo grosso. Però ho saputo ricoprirlo anche grazie al suo aiuto e questo mi ha fatto crescere molto".



Quindi l'attenzione si sposta sui suoi ricordi d'infanzia e sulla separazione dei suoi genitori quando lui aveva quindici anni. Fino alla dedica riservata alla mamma: "Lei ha sempre cercato di proteggermi da tutto e tutti, lasciandomi la libertà per esprimermi e concentrami su ciò che sentivo dentro. Così come anche papà, che è uno spirito libero".



Per il ragazzo è quindi il momento di vivere la lettera inviata proprio dalla madre: "Sai quanto sono timida e riservata, ma sento che hai bisogno di una coccola, quindi eccomi qui. Inutile dirti che passo le mie giornate guardandoti in tv, trasmetti luce e allegria a tutti noi, così come hai sempre fatto dal tuo primo giorno di vita".

Quindi il messaggio prosegue: "Quando sei nato avevo solo vent'anni, ma è stato un viaggio meraviglioso e siamo cresciuti insieme. Sono felice e orgogliosa dell'uomo che sei, sempre fedele a te stesso, rispettoso, gentile, educato e direi anche canterino".



Parole di fronte alle quali il giovane fatica a trattenere le lacrime: "Avevo bisogno di sentirla e sapere che sta bene. Questa è la cosa più importante per me".



Infine Sergio apre il doppio regalo: una medaglietta su cui è stampata la frase che la madre gli dedicò in occasione del suo diciottesimo compleanno e uno skimboard costruito interamente da lui.