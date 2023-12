"Grande Fratello", Sara Ricci si schiera contro Beatrice Luzzi: "Mi ha punzecchiato tutta la settimana"

Le due concorrenti sono chiamate a un nuovo confronto in cui non si risparmiano accuse reciproche

Nella Casa del "Grande Fratello" l'amicizia tra Beatrice Luzzi e Sara Ricci sembra essere giunta al capolinea. Durante la ventiseiesima puntata del reality, in onda lunedì 11 dicembre in prima serata su Canale 5, le due concorrenti sono state chiamate a un nuovo confronto dopo il faccia a faccia che sembra aver compromesso il loro rapporto.

"Mi ha accolto nel suo letto e non posso dire che non sia stata carina e gentile, però poi mi ha punzecchiato tutta la settimana", spiega Sara, convinta che Beatrice non ami le donne "per come si pone con le più belle e le più giovani" della Casa.

La discussione si sposta dunque su alcune confidenze che Beatrice avrebbe fatto alla collega nel letto (senza microfono), per poi passare dalla presa di posizione di Fiordaliso. "Io con Sara vado d'accordo, però ci sono rimasta male per l'uscita che ha fatto all'ultimo momento", riferendosi così a un episodio portato alla luce dalla stessa Sara e accaduto diversi anni prima, quando l'attrice recitava proprio accanto a Beatrice Luzzi.

"È una grande bugiarda e con l'uscita dell'altra sera ha cambiato completamente lo stile di vita qui in casa", replica Beatrice, che non sembra voler in alcun modo ricucire il rapporto con Sara.