"Grande Fratello", l'emozionante incontro tra Rosy Chin e la sua famiglia

È un rapporto difficile quello tra Rosy Chin e la sua famiglia. La chef ne ha parlato sin da subito nella casa del "Grande Fratello" e spesso, confidandosi con gli altri concorrenti, ha raccontato del rapporto conflittuale sia con il fratello, ma soprattutto con il papà che da sempre avrebbe ostacolato le sue scelte e la sua voglia di emanciparsi e realizzarsi nella vita. Spesso Rosy ha ricondotto questo atteggiamento a un problema culturale e al fatto che in molte famiglie di origine cinese non ci sarebbe spazio per attenzioni e tenerezze tra padri e figli. Questa sera, nella puntata in onda il 27 novembre, Rosy ha l'occasione di riabbracciare la famiglia e finalmente accorciare un po' di quella distanza emotiva che spesso l'ha fatta soffrire.

Il rapporto con la famiglia - "Vengo da una cultura diversa. Non mi sono mai sentita dire ti voglio bene, è impossibile. Mio fratello è stato privilegiato perché è il figlio maschio e anche con lui il rapporto è complicato", ha raccontato Rosy che inaspettatamente ha abbracciato prima il fratello, poi la madre e infine addirittura il padre. "Perdonaci per quello che abbiamo fatto quando eri piccola. Sei riuscita a fare tutto da sola e devi continuare così. Ti voglio tanto bene e siamo orgogliosi di te", le ha detto la mamma forse per la prima volta. Insieme a lei anche il padre della chef ha dichiarato alla figlia di volerle bene e l'ha abbracciata forte.