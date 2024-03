"Grande Fratello", Rosy Chin è la seconda finalista | Cinque in nomination

La quarantatreesima puntata del "Grande Fratello", in onda lunedì 11 marzo in prima serata su Canale 5 ,vede i riflettori puntati inizialmente su Anita Olivieri e Alessio Falsone, protagonisti di un romantico incontro in suite durante il quale è scattato il primo bacio. Di fronte alle immagini, la Casa si divide dunque tra chi vede della strategia nel gesto dei due giovani e chi invece confida nell'autenticità del loro colpo di fulmine.



Se gli ultimi giorni sono stati segnati da un clima più disteso tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, Perla Vatiero ritrova il supporto a distanza di Mirko Brunetti dopo giorni piuttosto turbolenti. Mentre la sorpresa della serata riguarda Sergio D'Ottavi, chiamato in Mistery per ricevere la lettera e i regali della madre.





Quindi tocca sciogliere i verdetti della serata: Rosy Chin vince il confronto al televoto ai danni di Letizia, Paolo e Anita, diventando così la seconda finalista del "Grande Fratello" dopo Beatrice Luzzi. "Il giorno più critico è stato quando mi sono venuti a trovare i miei bambini, perché in quel momento mi sono sentita sdoppiata - Confessa Rosy ad Alfonso Signorini - Come se avessi due Rosy, una che voleva stare dentro la Casa e l'altra che voleva stare fuori. Avrei voluto unire questi due mondi perché mi sono riconosciuta in entrambe le sfere". E conclude: "Accettare e stare lontani dalla propria famiglia credo sia la prova più difficile di questo percorso".



Infine, i verdetti delle nomination, che vedono sfidarsi al televoto Anita Olivieri, Federico Massaro, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese e Simona Tagli. Il meno votato dal pubblico sarà il primo candidato per l'eliminazione definitiva.