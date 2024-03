"Grande Fratello", il quarto e il quinto finalista: ecco chi sono

La quarta finalista - Dopo l'eliminazione di Alessio Falsone i concorrenti affrontano due televoti flash. Entrambi i televoti hanno un doppio esito: il concorrente meno votato deve abbandonare definitivamente la Casa mentre il più votato ottiene un posto per la finale del reality del 25 marzo. In nomination con Federico Massaro e Sergio D'Ottavi, Simona Tagli ottiene il titolo di quarta finalista, mentre Federico Massaro viene eliminato e Sergio D'Ottavi si salva. Un risultato particolare per la concorrente entrata nella Casa non molto tempo fa, tutti gli altri finalisti invece sono i concorrenti "più antichi" quelli entrati nel reality sei mesi fa. "Sicuramente la vicinanza a Beatrice Luzzi le ha giovato", commenta l'opinionista Cesara Buonamici.

La quinta finalista - Perla Vatiero vola in finale grazie al secondo televoto flash della semifinale. Un risultato, forse, prevedibile che ha portato però alla "dolorosa" eliminazione di Giuseppe Garibaldi che in lacrime lascia per sempre la Casa. Nello stesso televoto si salva Greta Rossetti che finisce quindi in nomination con Sergio D'Ottavi e Letizia Petris. In lacrime Mirko Brunetti che reagisce con gioia al verdetto del televoto per la fidanzata Perla.