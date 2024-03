Perla Vatiero è la vincitrice del "Grande Fratello"

La concorrente arrivata in finale supera tutti i televoti della serata e batte Beatrice Luzz i, per mesi la favorita del reality di Canale 5, che arriva seconda. Terza Rosy Chin .

La concorrente si aggiudica così il montepremi di 100mila euro, la cui metà sarà devoluta come da regolamento a una associazione da lei scelta. "Non ci credo", dichiara la vincitrice dopo la proclamazione in studio. La giovane, infatti, dopo aver spento le luci della Casa è arrivata in studio insieme a Beatrice Luzzi per conoscere il risultato del televoto finale.

Le eliminazioni della finale - L'ultima puntata del "Grande Fratello" si è aperta con il televoto che vedeva come protagonisti Greta Rossetti, Letizia Petris e Sergio D'Ottavi. Ad arrivare in finale è Letizia Petris che, però, viene eliminata successivamente dopo aver perso al televoto contro Simona Tagli e Perla Vatiero e non prima di aver riabbracciato la madre Sara. Massimiliano Varrese, unico uomo arrivato in finale e primo tra gli eliminati, ha abbandonato la Casa dopo aver abbracciato la sua ex compagna Valentina e la figlia Mia. Poi è stata la volta di Simona Tagli e Rosy Chin che hanno lasciato la finalissima a Beatrice Luzzi e Perla Vatiero.