"Grande Fratello", Perla Vatiero a carte scoperte: "Penso a Mirko, mi manca tantissimo" | Poi la sorpresa della sorella

"Sinceramente penso a Mirko, mi manca tantissimo - ammette Perla, senza nascondere la volontà di avere delle risposte concrete anche dal ragazzo - Ho sentito anche io il bisogno di avere una risposta definitiva su di noi, su quello che lui vuole e soprattutto se anche lui mi vede nel suo futuro".

E di fronte all'ipotesi di una nuova relazione insieme, Perla spiega: "Se dovessimo tornare insieme, sicuramente non sarebbe una frequentazione. Abbiamo tanto da metabolizzare, ma se dovessimo riuscire ad andare avanti penso sia normale pensare con lui al grande passo, perché significherebbe che è l'uomo della mia vita".

"Oggi mi sento una ragazza completa, so bene cosa voglio e ciò che non voglio, so l'atteggiamento da utilizzare in una relazione e su questo mi sento migliorata - ha aggiunto ancora, dichiarandosi pronta ad aspettare l'uscita del reality per un chiarimento sincero con il ragazzo.

La sorpresa della sorella Loana Per Perla le emozioni della serata, però, non sono ancora finite, perché dopo le dichiarazioni su Mirko è invitata in passerella per vivere la sorpresa della sorella Loana. "Pensavi che fossi Mirko, invece il tuo regalo di San Valentino sono io", ha dichiarato rivolgendo a Perla parole di grande stima e affetto.

Quindi il commento sull'attuale situazione con Mirko: "Prima della sua partenza, le dissi "Torna vincitrice e senza Mirko". Però poi è inevitabile, quando si guardano si capisce tutto. Mirko lo conosco bene, ha vissuto in casa mia e gli voglio bene come a un fratello. Però devono parlarsi e chiarirsi".

"Mia sorella è la mia certezza, è tutto - ha quindi concluso Perla, prima di salutare definitivamente Loana - Nei momenti bui c'è sempre stata, soprattutto durante questa estate, mi manca tantissimo".