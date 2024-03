"Grande Fratello", Perla Vatiero e Mirko Brunetti: l'incontro e i baci

La lettera - Lo dice proprio Mirko che in una lettera dedicata alla sua amata le scrive: "Eccoci qui, Perlina mia. Le nostre vite hanno compiuto un lungo viaggio per ritrovarsi in questa casa. Abbiamo attraversato momenti difficili, ma alla fine ci siamo riconciliati ancora una volta. Sembrava che tutto fosse finito per sempre, ma bastano venti giorni per farci rendere conto che basta un semplice contatto per scioglierci e ricordarci della forza del nostro amore".

L'incontro e la passione - Ma la sorpresa non finisce qui perché la finalista viene invitata da Alfonso Signorini a raggiungere il tugurio dove ad attenderla c'è proprio Mirko. "Tu sai quanto ho sempre creduto in te, anche quando tutto sembrava oscuro per te. Ho sempre creduto che ci fosse qualcosa di speciale in te, e non dimenticare mai che vali tanto, tantissimo. Questo è ciò che conta di più", dichiara commosso Mirko che spera con tutto il cuore che Perla vinca il reality. A quel punto entrambi si lasciano andare e finalmente si baciano appassionatamente. "Mi sei mancata tantissimo", rivela Mirko che poi regala a Perle un mazzo di rose rosse.