"Grande Fratello", l'incontro tra Perla e Mirko: lui la mette alle strette | Lei: "Ti penso"

Non è ancora finita tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. I due ex fidanzati si confrontano ancora durante la 34esima puntata del "Grande Fratello". Questa volta, però, l'ex concorrente mette alle strette Perle e le chiede: "Cosa pensi di me?". Lei all'inizio non vuole sbilanciarsi, ma poi i due si stringono in un lungo abbraccio. Perla ha un regalo per lui, un braccialetto e poi ammette: "Ti penso".

Il confronto - "Non sono qua per cercare una risposta, però passano i mesi ed è giusto che anch'io capisca il tuo stato d'animo. Voglio fare il punto della situazione. Capire cosa ha dentro questa nuova Perla. Voglio capire cosa ti passa per la testa", così Mirko una volta entrato nella Casa. Dopo due mesi dalla sua eliminazione, l'ex concorrente vorrebbe tirare le fila e capire a che punto è il rapporto con Perla. I due si sono salutati diverse volte, hanno ribadito entrambi la fine della loro relazione, ma forse non sono ancora pronti a dirsi addio per sempre. "Su di te non ho mai cambiato pensiero.Se c'è posto per lui? Se mi penso in relazione a lui? Se dovessi basarmi su quello che penso, quello che sento o come abbiamo trascorso quei quindici giorni in cui siamo stati insieme nella casa, ti dico di sì", risponde Perla.

Le paure di Perla - "C'è paura nell'affrontare il dopo, nel metabolizzare tante cose e capire se riesco a metabolizzarle. Devo capire fino a dove posso spingermi. Però vorrei sapere anche cosa pensa lui", continua Perla. Mirko è apparso felice e i due si sono abbracciarti a lungo. "Non c'è la possibilità di fare rientrare un eliminato?", commenta in studio Cesara Buonamici tra l'applauso de pubblico. "No, purtroppo per voi (Perla e Mirko)", risponde Alfonso Signorini. Perla allora regala un suo braccialetto a Mirko e prima di andare via dice: "Sai, ti penso".