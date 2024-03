Perla ritrova il supporto di Mirko nel confronto con Alessio: "Ha fatto una grandissima caduta di stile"

Vortice di emozioni per Perla Vatiero , che durante la quarantatreesima puntata del "Grande Fratello" in onda lunedì 11 marzo su Canale 5, è stata chiamata in Superled per chiarire il rapporto instaurato con Alessio Falsone .

"Da una parte mi sono chiesta se mi stesse tenendo buona per strategia, ma poi ho pensato che fosse un'idea folle perché ci sono dei gesti in cui vedo quanto lui tenga a me", esordisce Perla riferendosi proprio ad Alessio e ribadendo di credere nell'autenticità del ragazzo.



"Mi sono inevitabilmente staccato da loro perché mi sono avvicinato ad Anita - spiega invece lo stesso Alessio, cercando un chiarimento con l'inquilina - Ho chiesto anche scusa perché mi prendo la responsabilità di quello che faccio, ma mi aspettavo comprensione". Sebbene il bene tra i due non viene messo in discussione, Perla fa notare che alcuni suo atteggiamenti abbiano creato una certa distanza.

E a dimostrarle ciò, dallo studio di Alfonso Signorini interviene anche Mirko Brunetti, convinto che Alessio la stia prendendo in giro: "Una grandissima caduta di stile. Anche il giochino del piede, che lei nemmeno conosceva, non è carino nei confronti di un amico". Quindi, Mirko si rivolge direttamente a Perla, invitandola a essere meno ingenua e troppo buona.



"Quando mi affeziono alle persone non mi rendo conto di tante cose, magari metto in dubbio qualsiasi cosa di chi realmente mi vuole bene e di chi mi sta vicino per la persona che sono", aggiunge Perla trattenendo a fatica le lacrime.



"Non voglio vederti piangere - ribatte ancora Mirko, facendole sentire tutto il suo sostegno - Sei una persona intelligente, devi stare tranquilla e usare la tua testa. Mi dispiace non essere lì mentre piangi".