"Grande Fratello", quattro concorrenti in nomination

Stefano Miele, Beatrice Luzzi, Federico Massaro, Vittorio Menozzi sono i quattro concorrenti in nomination nella 34esima puntata del "Grande Fratello". Il più votato rischia l'eliminazione definitiva dal reality. Dopo una puntata difficile e un periodo complesso, Baeatrice Luzzi chiede al pubblico a casa, quello che l'ha ripetutamente salvata, di votarla per farla uscire. L'attrice, dopo aver discusso con molti dei concorrenti e anche con Alfonso Signorini, sembra non essere più disposta a rimanere nella Casa.

Quella del 5 febbraio è stata un puntata ricca di contenuti. Sorprese, litigi e anche abbandoni hanno caratterizzato l'ultimo appuntamento del reality di Alfonso Signorini. Fiordaliso, infatti, ha deciso di uscire dal reality perché stanca. "Mi manca la mia famiglia, non ce la faccio", ha dichiarato la cantante prima di salutare i compagni di gioco.