"Grande Fratello", le nomination del 27 novembre

Sono 9 i concorrenti in nomination al termine della puntata del 27 novembre. La novità è che per la 22esima puntata non sono previsti preferiti né da parte dei concorrenti e neppure da parte dell'opinionista Cesara Buonamici. Per questo motivi tutti, nessuno escluso, possono finire in nomination e rischiare di uscire definitivamente dal gioco di Canale 5.

Sono quindi in nomination: Alex Schwazer, Vittorio Menozzi, Anita Olivieri, Paolo Masella, Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi, Fiordaliso, Rosy Chin e Beatrice Luzzi.