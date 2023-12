"Grande Fratello", ecco chi sono i nominati della venticinquesima puntata

La venticiquesima puntata del "Grande Fratello", in onda sabato 9 dicembre in prima serata su Canale 5, ha riservato come al solito sorprese ed emozioni. I concorrenti hanno potuto assistere a nuovi sviluppi del triangolo amoroso tra Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti: la novità della serata è stata proprio l'eliminazione di Mirko Brunetti. Come reagiranno le due ragazze?

A fine puntata, gli inquilini hanno dovuto formulare le nomination in vista della prossima puntata che serviranno a stabilire il preferito della Casa. I concorrenti a finire al televoto nella prossima puntata di lunedì 11 dicembre sono Perla Vatiero, Marco Maddaloni, Vittorio Menozzi e Sara Ricci.