"GF", Monia La Ferrera abbraccia la madre Radhia e si commuove

Al "GF" Monia La Ferrera racconta la sua storia e riceve la sorpresa della madre Radhia. La concorrente ripercorre il passato e racconta dei problemi avuti con l'ex compagno che l'hanno costretta a lasciarlo e a ritornare in Italia insieme alle figlie. "Non potevo più sopportare, fingevo con tutti una felicità che non esisteva. Raccontavo bugie e alla fine sono crollata", spiega Monia che giustifica così la scelta di ritornare in Italia, decisione che i genitori non hanno subito accettato con serenità.

Leggi Anche "GF", Beatrice Luzzi rientra come concorrente dopo la perdita del padre e gli scrive una lettera

Per questo motivo la madre di Monia, Radhia, decide di presentarsi al "GF" per chiedere scusa alla figlia e per non aver capito da subito le ragioni per cui aveva deciso di lasciare il padre delle nipoti. "Sono venuta qui amore mio per chiederti scusa, perdonami amore. Perdonami che non ho capito i momenti in cui avevi bisogno di me, io seguivo il sano principio della famiglia. Ti chiedo perdono amore, devi essere un esempio per tutte le donne e tutte le mamme. Giuro che non permetterò a nessuno di farti del male perché tu hai sofferto", dichiara la madre in lacrime prima di riabbracciare forte la figlia.

"Non devi chiedermi scusa", così la modella alla madre. "Loro sono due grandi genitori - continua la concorrente - mi hanno dato dei valori eccezionali. Non hanno sbagliato, sono stata io a nascondere il tutto, non volevo far provare un dolore a loro". Poi è il momento di Massimiliano Varrese, ex fidanzato di Monia, che approfitta della visita della madre e chiede di salutarla. "Ho un ricordo bellissimo di Radhia e tutta la famiglia. Mi sono sentito sempre a casa, mi ha voluto sempre un sacco di bene", fa sapere l'attore che proprio nell'ultimo periodo sta riscoprendo una grande interesse nei confronti dell'ex.