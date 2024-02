"GF", Monia La Ferrera conferma la storia con il fratello di Greta Rossetti: "È il mio principe azzurro tatuato"

Un colpo di fulmine che, dopo essere stato smascherato da Rebecca Staffelli nelle scorse puntate, ora si è trasformato in una vera e propria relazione.

Lo ha confermato la stessa Monia nel corso del consueto appuntamento con lo show digital di Mediaset Infinity con Andrea Dianetti e Annie Mazzola: "Sono uscita quella sera dalla Casa e casualmente c'era anche lui che aveva fatto una sorpresa a Greta - ha rivelato l'ex gieffina -, nel corridoio d'albergo abbiamo parlato. Poi ci siamo sentiti, un messaggio dopo l'altro una chiamata dopo l'altra e non ci siamo più staccati".

Monia ha rivelato che Greta, quando lei era ancora in Casa, le aveva parlato più volte del fratello. Alludendo anche a una possibile relazione tra loro: "Greta mi parlava in continuazione di lui nella Casa e mi diceva: mio fratello è bellissimo, voi due dovreste stare insieme, sareste fantastici - ha raccontato -. Lei aveva già fatto tutto, solo che io non avevo mai visto lui e non sapevo com'era. E quando l'ho vista sono svenuta: è veramente un bel ragazzo ed è tanto bravo. Secondo me Greta sarà felicissima, io lo conoscevo perché lei me ne parlava e lui invece mi vedeva. Lo dico sempre: lui è il mio principe azzurro tatuato, è dolce, mi dà attenzioni, non mi fa mancare nulla. Tutto l'opposto di quello che può sembrare".