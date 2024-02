Monia La Ferrera e il fratello di Greta Rossetti? Lei: "Ci stiamo conoscendo"

Monia è imbarazzata, ma non nega anzi concede a Rebecca di mostrare in diretta una sua vecchia storia Instagram, pubblicata la settimana scorsa. I due si sarebbero conosciuti recentemente subito dopo l'eliminazione di Monia dal reality, il 29 gennaio quando la concorrente è uscita dalla Casa e il giovane invece è entrato per fare una sorpresa alla sorella. "Avete fatto voi da Cupido. La sera che sono uscita, ci siamo incontrati in corridoio ed è stato un colpo di fulmine. Adesso ci stiamo conoscendo", racconta La Ferrera.

"Scoprite tutto, ma come fate?", commenta Monia che poi spiega a che punto era rimasta con Massimiliano Varrese. "Abbiamo chiuso la relazione dentro la Casa", specifica. Alfonso Signorini dichiara di non sapere nulla e appare stupito dal gossip: "Sono stravolto", commenta il conduttore che non si aspettava questo colpo di scena.